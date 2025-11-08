«No me metas temas personales»: El tenso cruce entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor en Only Fama

En el último capítulo de Only Fama, estuvo como invitada Roxana Muñoz, para hablar sobre la funa a Kike Acuña, tras la supuesta deuda de pensión de alimentos.

En el panel, Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz tuvieron una incómoda discusión al respecto, en medio de la entrevista a la expareja del participante de Fiebre de Baile.

El tenso cruce entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor en Only Fama

Todo comenzó cuando Mariela Sotomayor mostró unos documentos que acreditan el pago de pensión de Kike Acuña. Esto provocó la molestia de Daniela Aránguiz, que la interrumpió: «Es su obligación, no es lo que tenía que pagar como que casi le está haciendo un favor a la niña. O sea, de verdad. Y me llama mucho la atención, Mari, sorry…».

Sin embargo, Mariela Sotomayor no se quedó callada, y la interrumpió: «Perdón, Dani, pero ojo con lo que vas a decir, porque lo que yo estoy mostrando aquí es un papel, un documento del Poder Judicial. No es que yo esté defendiendo a nadie. No estoy defendiendo a los deudores de pensiones ni a los malos papás«.

«La otra vez dijiste una cosa en tu programa. Dijiste ‘ay, la Mariela habló del cuerpo y eso que ella se hace cirugías’. Entonces, si vas a hacer un comentario, preocúpate de que sea atinado al comentario que yo hice. No me metas temas personales«, agregó la panelista.

Daniela Aránguiz se mantuvo firme, y continuó con su postura: «Yo creo, Mari, que es súper complicado mostrar papeles judiciales que quizás estén medio enredados porque claramente estás mostrando la parte de Kike Acuña, que se debe haber comunicado».

«Encuentro súper fuerte que Roxana Muñoz esté sentada aquí y que tenga los ovarios para sentarse en un programa de televisión donde te está viendo todo Chile para exponer una situación que es muy común, pero cuando se trata de tus hijos, es muy dolorosa y que estén poniendo en duda tu versión«, agregó la exMekano.

Pero Mariela Sotomayor tampoco dio su brazo a torcer, y detalló: «esto es información periodística, esto es reporteo. Yo no estoy dando para el lado de nadie. Esto es del Poder Judicial, no seas tan…».

Como la discusión comenzó a escalar, Fran García-Huidobro y Mauricio Correa le bajaron las revoluciones a ambas y calmaron la situación.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google