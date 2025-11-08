«Tengo un año para entrenar»: Américo desafió a destacado cantante de cumbia a una pelea de boxeo en Noche de Combos

La noche de este viernes se vivió uno de los eventos más esperados por la comunidad de creadores de contenido, influencers y streamers, la Noche de Combos.

El evento en el Teatro Caupolicán, organizado por el streamer Dylantero, contó con la presencia de boxeadores profesionales, incluso con campeonatos oficiales en disputa, pero también, lo que fue el plato fuerte en las redes, las peleas de creadores de contenido.

Sobre todo, la pelea estelar entre Jorge Aldoney y Julianno Sosa. Pero además del boxeo, el evento contó con shows musicales, de los urbanos Kennat y Sinaka, y el reconocido Américo.

Américo desafió a destacado cantante de cumbia a una pelea de boxeo en Noche de Combos

Entre medio de los esperados combates de la Noche de Combos, se produjeron varios momentos de distensión para entretener y animar al público. Uno de ellos fue la presentación de Américo. El cantante de cumbia nacional se dejó llevar por el espíritu del evento, e incluso se ofreció para la próxima edición.

En medio de su show, Américo le lanzó la propuesta al organizador, Dylantero, que se encontraba mediando el evento: «Te propongo algo, el próximo año invítame al ring a pelear«.

La propuesta generó la sorpresa de todos en el público, y Dylantero respondió: «Hay que buscarte un rival«, dejando abierta la posibilidad.

Sin embargo, Américo fue más lejos y respondió de forma inmediata: «Con el ‘Kanela’, altiro. Tengo un año para entrenar«, aseguró.

El momento quedó ahí, y en las redes ya se especula con el combate para la Noche de Combos 3, entre Américo y Kanela, de Noche de Brujas. Eso sí, tampoco se dieron más detalles de por qué lo escogió a él, o si es que hay tensión entre ambos.

Por ahora, Kanela no se ha referido a la invitación, aunque la intención por parte de Américo ya está, y Dylantero aprobó su propuesta, por lo que podríamos ver un enfrentamiento icónico el próximo año, entre dos de los más grandes de la cumbia chilena.

