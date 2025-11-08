«Todavía era muy ingenua»: Cony Capelli reveló los maltratos que recibió durante su formación como bailarina

Cony Capelli estuvo como invitada en el último capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión. La participante de Fiebre de Baile aprovechó para repasar su carrera, y revivir diferentes episodios de su vida.

Entre ellas, reveló que se formó en la danza durante su adolescencia, y gracias al programa de baile, tuvo un reencuentro con la disciplina: «Bailar ha sido reconectarme con esa Cony de los 15 años. Esta competencia ha sacado de mí lo mejor. Me siento en el mejor momento de mi vida«.

«Estoy viviendo lo que fue para mí el cierre de una carrera que nunca pude ejercer«, reveló Cony Capelli.

Cony Capelli reveló los maltratos que recibió durante su formación como bailarina

Eso sí, la conductora del programa, Diana Bolocco, le preguntó directamente a Cony Capelli qué tan ciertos son los rumores de malas prácticas en la danza, a lo que ella respondió:

«No quiero ensuciar la danza, pero sí se viven muchas cosas. Enfrentar desde muy pequeña todo lo que tiene que ver con lo físico, pesar 50 kilos, tener ciertas dimensiones, tienes que explorar tu sexualidad desde muy pequeña para interpretar papeles de adultos«.

Así, la bailarina contó una de las vivencias más impactantes: «Yo tenía que interpretar a un gatito y yo tenía en ese minuto a mi pareja de ese entonces. Yo estuve pololeando desde los 13 a los 18 (años) con mi primer pololo, mi primer amor y él también bailaba».

«Esta danza que era como gatuna, nosotros lo hacíamos como tierno porque yo tenía 15 años, 14 años, y todavía era muy ingenua. De repente, la persona que era nuestro profesor, nos decía que miráramos pornografía, para volverlo más erótico, y nos decía: ‘¿Ustedes tienen relaciones sexuales? ¿Tienen sexo?’», agregó Cony Capelli.

Ante esto, Diana Bolocco rápidamente tomó la palabra para destacar que estas conductas son inapropiadas, inaceptables, y literalmente un abuso contra menores de edad.

Cony Capelli estuvo de acuerdo con la conductora, pero aun así agregó: «No es que lo normalice, pero a mí la danza me salvó de algo mucho peor que estaba en mi casa. Yo rescato lo bueno«.

Por último, Diana Bolocco le preguntó por un rumor que se ha esparcido sobre las malas prácticas del ballet: «¿Es cierto que te ponían fuego para que no bajaras la pierna?»

Entre risas, la bailarina respondió: «Sí, nos hacían ese tipo de cosas, muy crueles«.

