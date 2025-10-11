«Ni siquiera nos hemos saludado»: Cony Capelli desmintió rumor de romance en «Fiebre de Baile» y arremetió contra panelista de TV+

Cony Capelli arremetió contra uno de los panelistas de TV+, tras rumores de un supuesto romance con uno de los jurados del programa de baile de CHV. En Plan Perfecto, Capelli desmintió completamente los rumores, y le envió un duro mensaje al panel.

En específico, Michael Roldán declaró en Sígueme, de TV+, que le llegó la información al equipo de que hay algo entre Cony Capelli y Raúl Peralta, uno de los jueces de Fiebre de Baile.

«No podemos asegurar que hay un pololeo, que hay una relación, pero sí se ve un acercamiento», afirmó. Por su parte, Daniela Aránguiz aseguró haberlos visto coqueteando en una discoteca, antes de su participación en el programa.

Cony Capelli desmintió rumor de romance en «Fiebre de Baile» y arremetió contra panelista de TV+

Así, en Plan Perfecto, Eduardo De La Iglesia puso el tema sobre la mesa: «¿Aquí está la cámara de los que hablan mentiras? ¿Los que hablan payasadas? Ni siquiera los vamos a nombrar porque no les vamos a hacer publicidad gratis. Están acusando algo bien grave».

Directamente, Cony Capelli agregó: «Es absolutamente falso. Ni siquiera nos hemos saludado con los Power Peralta. Ni siquiera un hola, nada. No hay interacción. Y no solo conmigo. Con ninguno de los participantes, porque no estamos en ese tiempo. No nos cruzamos».

Luego, cuestionaron a Michael Roldán por no asegurarse de que el rumor fuera cierto, o consultarle a Cony directamente: «Yo creo que no me preguntó porque lo tengo bloqueado de WhatsApp. Qué raro», agregó la propia Capelli.

Además, Cony Capelli aseguró sobre Roldán: «Había una amistad, pero esa amistad se quebró por cómo él ha manejado los temas que se han referido hacia mí. El tema de la adicción, que yo una vez lo conté, y cómo él se desenvuelve en su ambiente laboral. Creo que ha sido cómplice muchas veces de varios momentos que han sido delicados».

«Yo creo que de un amigo uno espera mucho más. Se entiende que es un panelista, uno tiene que tocar temas que son sensibles para algunas personas, pero él es mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo», complementó la bailarina.

Por último, Cony Capelli le mandó un duro mensaje, no solo a Roldán, sino al programa: «Si él es periodista, debería tener ese ejercicio periodístico de, al menos, básicamente, recurrir a la primera fuente que soy yo. O por último que mande a alguien. Me parece muy cuestionable el trabajo que hacen en ese programa«.

