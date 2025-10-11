Sismos, tsunamis y socavones: Estas son las preocupantes predicciones de Latife Soto para este octubre

Latife Soto acostumbra a realizar predicciones inquietantes mediante sus redes sociales. Últimamente, había declarado que vendrían varias muertes importantes, pero ahora, sorprendió con un nuevo pronóstico, alejado del duelo, y en torno a la catástrofe.

La guía espiritual entregó un potente mensaje de precaución a nivel mundial para este mes, debido a la posibilidad de enfrentar al clima, que vendría sobrecargado de desastres naturales. Además, Latife Soto entregó las razones que justifican su predicción.

Estas son las preocupantes predicciones de Latife Soto para este octubre

La reconocida tarotista Latife Soto, entregó, mediante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, una compleja predicción para este mes. Según señaló, esto estaría conectado con la «Luna de Cosecha«: «Con esta energía de cosecha tenemos que estar todos atentos porque el clima va a estar bastante fuerte este mes de octubre«.

«Va a tener que estar muy pendiente la gente en Centroamérica: México, Cuba, todas las islas caribeñas. Van a haber muchos sismos y tsunamis, va a entrar un poquito el agua en zonas caribeñas», anunció la tarotista.

Pero esto sería solo el comienzo, ya que según Latife Soto, también vendrán «muchos socavones«, para este continente, e incluso en Asia, donde también predijo que habrá «tres huracanes«.

«¿Qué quiere decir eso? Que por abajo de la tierra hay cosas que se están moviendo«, explicó la guía espiritual.

En esa misma línea, entregó un enigmático consejo a sus seguidores: «Miren las aves, observen su movimiento. Ese es el consejo que me dan de arriba».

«Y el movimiento de los peces«, agregó Latife Soto, para explicar por qué sería en esos lugares donde ocurriría la catástrofe.

