¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres cuenta la firme sobre la posibilidad del regreso de las precipitaciones a la capital
Durante la mañana de este viernes, en el matinal de TVN, el especialista lanzó su pronóstico y reveló la intensidad y cuándo se podría registrar lluvia en Santiago.
