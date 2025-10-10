Se viralizaron impactantes registros: Popular banda de cumbia fue atacada a disparos en pleno show

En la noche de este miércoles se vivió una terrorífica situación durante un show artístico. Resulta que en medio de una presentación, una conocida banda de cumbia fue atacada a disparos.

La agrupación en cuestión es Agua Marina de Perú, la que se está presentando en el Círculo Militar de Chorrillos, Lima. Lugar en el que se vivió un gran pánico luego de que múltiples impactos de balas interrumpieran el espectáculo.

Terrorífico momento

Según han informado medios locales, esta situación terminó con al menos cinco personas heridas. Dentro de ellos integrantes de la banda peruana.

A través de redes sociales, se han viralizado registros de la situación. De este modo, se puede ver a miembros de la orquesta trataron de ayudar a sus compañeros. En tanto, el público estaba intentando arrancar del lugar.

De acuerdo a ADN.cl. la Policía Nacional del Perú indicó que los disparos fueron efectuados por dos individuos en una motocicleta, quienes dispararon desde avenida de detrás del escenario. Los funcionarios encontraron 27 casquillos de bala de nueve milímetros. Esto será periciado para determinar el tipo de arma y su relación con otros delitos.

Vale señalar que los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, fundadores de la agrupación resultaron heridos. Además, a ellos se les suma el baterista y sonidista. De este modo, fueron trasladados hasta el Hospital Guillermo Almenara.

El más afectado de todos fue Luis Quiroga, quien recibió tres impactos. Uno de estos en el tórax.

Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, indicó que el local no tenía los permisos necesarios e indicó que el ataque fue «planificado y de alto riesgo».

Frente a esto, artistas Dilbert Aguilar y Corazón Serrano han expresado su solidaridad con la popular banda de cumbia, Agua Marina.

Agua Marina venía advirtiendo desde hace meses las extorsiones y amenazas que sufrían. Nadie los escuchó, hoy se consuma la tragedia y las autoridades recién “se pronuncian”, la delincuencia gobierna donde la autoridad se esconde. pic.twitter.com/TOgN1aZOfZ — Gruber Vargas (@grubervargas_) October 9, 2025

