Salud Mental: Impulsan importante iniciativa en Ñuñoa para enfrentar crisis en adolescentes

Hoy, viernes 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental (OMS). Jornada que tiene el objetivo de crear conciencia con respecto del bienestar psicológico como derecho universal.

De este modo, resulta importante prestar atención a los datos que existen al respecto. Según reportó El Mecrcurio, entre 2017 y 2022, las consultas de urgencia por lesiones autoinfligidas en adolescentes pasaron de 2.595 a 8.058 casos. Además, las mujeres fueron las más afectadas, con un 75,8 % de las atenciones.

Además, un estudio nacional, indica que entre 2019 y 2022 existieron 12.296 atenciones en urgencias debido a lesiones autolesivas. Otros 5.818 ingresos por ideación suicida, 4.086 por intento suicida, y 366 defunciones por suicidio en adolescentes desde 10 hasta 19 años.

En este contexto, la Universidad UNIACC a través de la Facultad de Psicología, junto a la Municipalidad de Ñuñoa, articularon una en Encuesta Comunal de Salud Mental Adolescente. Esta se ha aplicado en cerca de 4 mil personas de 17 establecimiento. Cuenta con un componente cualitativo en proceso de análisis, y restan solamente tres escuelas especiales para completar el levantamiento en la comuna.

Vale señalar que los resultados preliminares se darán a conocer el próximo 24 de octubre en la Corporación Cultural de Ñuñoa. En tanto, se proyecta que el informe final se dará a conocer en diciembre de este año.

Gabriel Urzúa, decano de la Universidad UNIACC indica que esta iniciativa «busca atender una urgencia social con rigor académico: cada cifra tiene rostro, cada síntoma tiene contexto y cada adolescente merece ser reconocido y escuchado con respeto».

A través de esta encuesta, la institución reafirma su compromiso al abordar una necesidad pública urgente, entregando evidencia de que puede guiar intervenciones concretas en la salud mental de adolescentes.0

