Día mundial de la Salud Mental: La ansiedad y la depresión lideran las consultas de atención primaria en Chile

Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Efemérides impulsada por Organización Mundial de la Salud (OMS) y que tiene la finalidad de recalcar la importancia de priorizar el bienestar psicológico como derecho universal.

Este 2025, el organismo advierte que crisis sociales, económicas, ambientales y las consecuencias de la pandemia han reforzado los problemas de salud metal. De este modo, exigen una respuesta más activa de los gobiernos y la sociedad.

En el caso de Chile, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, uno de cinco chilenos tiene síntomas asociados a un trastorno mental. La ansiedad y la depresión son las principales causas de consulta en atención primaria. A esto se le suman las brechas que existen y complican el acceso a tratamientos. Por ejemplo, la falta de especialistas, largas listas de espera y los altos costos de la atención privada.

Día Mundial de la Salud Mental: La importancia de reconocer nuestras emociones

En este sentido, la psicóloga y escritora, Marisol Sagredo explicó lo importante que es reconocer nuestras emociones.

«Durante años se ha minimizado el malestar emocional, como si fuera una debilidad. Sin embargo, cuidar la salud mental es tan importante como cuidar el cuerpo. Reconocer nuestras emociones, hablar de ellas y buscar apoyo profesional cuando lo necesitamos puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida», indicó la profesional.

Además, la especialista indicó que «hoy las personas están más expuestas al estrés, la sobreexigencia laboral y la incertidumbre económica. Por eso es clave promover espacios de autocuidado, descanso y conexión humana. No se trata de estar bien todo el tiempo, sino de aprender a identificar cuándo algo no está bien y actuar a tiempo».

«Hablar de salud mental sería hablar de dignidad, empatía y humanidad. Todos podemos ser parte del cambio si dejamos de mirar hacia otro lado», finalizó Marisol Sagredo.

En caso de que necesites apoyo, acceder a más información sobre el cuidado de la salud mental, puedes revisar su cuenta de Instagram @psicologamarisolsagredo.

