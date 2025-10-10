María Corina Machado, líder opositora venezolana, recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

En el transcurso de este 10 de octubre, la Academia Noruega reconoció a María Corina Machado, líder opositora venezolana, con el Premio Nobel de la Paz 2025. Esto debido a su lucha por la libertad y derechos democráticos en Venezuela.

El Comité Nobel Noruego valoró el trabajo de la política, por su búsqueda en una transición «justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

«Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país. Una decisión que ha inspirado a millones de personas», expresaron.

Además, desde la institución destacaron la importancia de quienes tienen valor de desafiar al poder autoritario. «Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten», indicó.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, indicó que el Premio Nobel de la Paz se le entrega a «una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad»

Desde el Comité señalaron que la líder opositora ha demostrado «las herramientas de la democracia son también las de la paz» y que «encarna la esperanza de un futuro diferente», en el que se respeten los derechos de los ciudadanos.

Además, según consignó ADN, María Corina Machado, fue reconocida como un ejemplo de valentía civil en América Latina. Asimismo, se destacó el papel que cumplió para unificar a una oposición política que en algún momento estuvo muy dividida.

