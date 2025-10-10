«Por fin se bañó»: Daniela Aránguiz arremete y deja en evidencia supuesta «mal higiene» de popular figura televisiva

Daniela Aránguiz volvió a encer una polémica con Daniela Castro, la que tiene sus origenes en cuando ambas estaban en el reality de Canal 13, Tierra Brava. Espacio en el que la exchica Mekano acusó a la chef de mal higiene.

Recientemente, en el programa «Sígueme» de TV+, el panel se encontraba analizando la presentación de Castro en el estelar de CHV, «Fiebre de Baile». En este sentido, la ex de Jorge Valdivia sorprendió con un ácido e irónico comentario.

«Estoy muy contenta por ella, porque por fin se bañó debajo de esa lluvia», indicó Daniela Aránguiz fiel a su estilo, hacieno referencia a un posible «mal higiene» de la chef.

Sin embargo, esto no fue todo. La exchica Mekano también expresó entre risas: «Imagínate, se pudo lavar el pelo, le corría el agua por el cuerpo… todo el pelo parecía Bob Esponja».

Los comentarios de Daniela Aránguiz no pasaron desapercibidas en el equipo de «Sígueme». De hecho, Michael Roldán mencionó en todo de broma que «me pueden empezar a cortar de estas imágenes, sacarme».

¿Cuál es el origen de la polémica entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro?

El origen del conflicto entre la exchica Mekano y la chef se remonta al tiempo en que ambas estaban en Tierra Brava.

En dicho periodo, Daniela Aránguiz lanzo fuertes críticas contra Daniela Catro, a quien acuso de falta de higiene.a.

«Te veía todos los días cómo metías las manos en la cocina, después te ibas a los matorrales con el Uriel… y después con esas manos hacías galletitas para todos», expresó en dicho periodo la expareja de Jorge «Mago» Valdivia.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google