«Lo hizo para la tele»: Daniela Castro criticó actitud de Luis Mateucci en Tierra Brava

Recientemente, a través de las pantallas de Canal 13 se mostró la eliminación de Daniela Castro de Tierra Brava.

En este sentido, antes de abandonar el encierro, la cocinera recibió disculpas de parte de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, con quienes protagonizó diversos conflictos.

«Dani, te quiero pedir disculpas si alguna vez te falté el respeto. Sé que soy un bruto muchas veces», le indicó el argentino a Dani Castro.

«Eres una hermosa mujer y todo lo que discutimos, queda acá. Afuera podríamos compartir tranquilamente«, añadió Luis Mateucci.

Por otro lado, Daniela Aránguiz también tuvo palabras para Castro. «Si alguna cosa te dolió, te pido perdón, porque de repente el encierro te saca cosas, que afuera te das cuenta de que no son importantes. Eres la tremenda mina», expresó.

Las palabras de Daniela Castro sobre Luis Mateucci

En este sentido, recientemente, en conversación con Página 7, Daniela Castro se refirió a la actitud que tuvo Luis Mateucci con ella tras abandonar el encierro.

«Eso es lo que no entiendo, por qué Mateucci se preocupó de darme disculpas ante la cámara, porque él siempre todo lo hacía por la cámara, y ahora habla de mí«, partió señalando la exparticipante de Tierra Brava.

«No entiendo, me tratan a mí de loca y rara, pero él pide disculpas por no sé qué, porque fueron unas disculpas generales y ahora habla de mí», agregó Daniela Castro.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que la cocinera le envió un potente mensaje a Luis Mateucci. «Tiene que ser más consecuente (…) yo le acepté sus disculpas porque él dijo una vez que íbamos a hablar y me iba a pedir disculpas, pero nunca habló conmigo».

Por otro lado, también se refirió a los recientes dichos que realizó el argentino sobre ella. «Encuentro súper feo decir que alguien te provoca rechazo, eso quiere decir que le importo mucho (…) No existe Mateucci para mí en mi vida, no me juntaría con alguien como él, pero eso no quita que pueda ser una buena persona».

Además, Daniela Catro también se refirió a las disculpas de Aránguiz. «Tampoco entiendo sus disculpas porque después vi que salía en un live diciendo que a mí no me pasaba, pero más tarde me la encuentro en los carretes y aprovechaba de grabar cuando estábamos con la Guarén y gritaba que somos amigas», expresó.

«Siento que todo lo está haciendo es por la televisión», agregó.