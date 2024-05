Fernando Solabarrieta saca la voz tras ser visto con misteriosa mujer: «Estoy soltero y puedo…»

Durante los últimos días, Fernando Solabarrieta ha dado mucho que hablar luego de que se diera a conocer una fotografía en la que aparece junto a una misteriosa mujer en un local ubicado en Vitacura.

El registro lo dieron a conocer en «Que te lo Digo», espacio de farándula de Zona Latina.

«Está muy bien acompañado ahí de la mano (…) me dicen que habría compartido un par de minutos ahí con esa chiquilla en esta discoteque», señaló Luis Sandoval hace algunos días.

Además, el panelista indicó que Fernando Solabarrieta habría pasado un buen momento. «Me dicen que lo pasó bastante bien, que se le vio en algunos momentos eufórico. Bastante distendido»

Revelan detalles de la misteriosa mujer que fue fotografiada junto a Fernando Solabarrieta

Recientemente, en «Que te lo Digo», Sergio Rojas indicó que se comunicó con Fernando Solabarrieta para consultarle por la mujer con la que fue visto.

De este modo, en el espacio de farándula de Zona Latina mostraron pantallazos de la conversación.

«Hellou’, qué pasó ahí jajajaja ¿Nueva conquista?», le consultó Rojas a Fernando Solabarrieta. Además, le compartió la comentada foto.

«Es la jefa de las garzonas. Imbécil», le contestó el periodista.

«Jajaja y yo soy la bati chica. Pero no le cuentes a nadie mi secreto», le señaló el panelista de «Que te lo Digo». Ante esto, Fernando Solabarrieta le dijo: «Di la güe… que quieras». Por lo que, Rojas le mencionó: «Jajaja pero cálmate, respira conmigo», a lo que el comunicador respondió: «Para eso usas micrófono».

Sin embargo, esto no fue todo. El periodista de farándula también indicó que luego de este intercambio llamó al relator deportivo. «Fernando estaba con una voz gastada (…) me preocupé porque no hablaba (…) y ahí con esta voz muy gastada Fernando me dice que esa mujer es la jefa de las garzonas», expresó.

«Él me dice: ‘Sergio, te prometo que sí y por último estoy soltero y puedo hacer lo que quiera’. Es real. Pero en este caso me dice, es la jefa de las garzonas. ‘Lo que dijo Luis del Negro Piñera es cierto. Compartimos juntos pero no llegamos juntos'», agregó sobre su conversación con Fernando Solabarrieta.