«El tiempo me dio la razón»: La sincera opinión de Luis Mateucci sobre Daniela Castro

No es ningún secreto que Daniela Castro y Luis Mateucci no se llevan bien, pues durante su paso en Tierra Brava tuvieron diversos encontrones. De hecho, hace algunas semanas protagonizaron un tenso momento por las pantallas de Canal 13, en el que la cocinera le señaló que no tenía huevos.

«Toma, se te cayó algo. Tus huevos, que no tienes, te los paso yo, como tengo tantos huevos guardados», partió señalando la cocinera en aquella ocasión.

«Te los paso porque no tienes huevos, porque me has nominado varias veces y siempre me dices ‘che, no pasa nada contigo’ y no eres capaz de decir cosas a la cara. Yo tengo los huevos que tú no tienes», agregó Daniela Castro sin filtro, a lo que Mateucci no supo bien cómo responder.

La opinión de Luis Mateucci sobre Daniela Aránguiz

Luego de terminar el encierro a finales del año pasado, los integrantes volvieron a su vida y han dado mucho que hablar. En este sentido, según consignó La Cuarta, el argentino, en conversación con Fotech habló de Daniela Castro y explicó que no es de su confianza.

“Es una chica a la que prefiero tener lejos, no me demuestra confianza. No es una mala persona, no me cae mal, pero prefiero tener distancia y ser precavido con ella, porque me genera rechazo, no podría ser amigo de ella”, partió indicando Luis Mateucci sobre la ganadora de MasterChef.

«Con todos los que estaba en el encierro tampoco terminó siendo amiga afuera, entonces el tiempo me dio la razón sobre ella», agregó el argentino.

Por otro lado, es importante señalar que se viene un nuevo reality en Canal 13 que también contará con la participación de Luis Mateucci. Hablamos de Ganar o Servir. Además, ya están confirmados Oriana Marzoli, Botota, Coca Mendoza, Naya Fácil, Pangal Andrade y Blue Mary.