Impacto en la industria televisiva: Conoce a la polémica nueva participante de ¿Ganar o Servir?

Se viene un nuevo reality por las pantallas de Canal 13. Hablamos de «¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado», el que sus participantes se enfrentarán a competencias extremas, las que definirán quienes serán los señores con grandes beneficios y aquellos que deberán atender al resto de la casona.

Ya están confirmados: Botota, Coca Mendoza, Naya Fácil, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Blue Mary y el día de hoy se anunció a una nueva participante.

Esta es a polémica nueva confirmada para ¿Ganar o Servir?

Recientemente, se anunció que Oriana Marzoli, española conocida por sus participaciones en diversos reality será parte de Ganar o Servir.

En este sentido, sobre esta nueva experienca la española señaló: «No me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones. Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir. De antemano le dije a producción que el traje más bonito tiene que ser el mío».

Además, Oriana Marzoli entregó detalles de lo que planea hacer en caso de que le toque servir a sus compañeros: «Yo no sirvo a nadie, pero si lo tengo que hacer lo hago. Y si me cae mal a la que le tengo que servir, tendré distintas maneras de servir. No voy a decir mis tácticas, que cada una busque las suyas. Pero a mí nadie me ha dicho que tengo que servirlas bien».

Por otro lado, la chica reality también se refirió a su regreso al país: «Me hace una ilusión enorme volver, Chile es un país que me abrió los brazos y me hizo hacer y ganar uno de los mejores realities de mi vida, ‘¿Volverías con tu ex?’, porque lo gané. Yo he sido muy polémica en Chile, pero ahora he visto que la gente está deseando verme, muy motivada, tal como yo lo estoy. Me muero por hacer las competencias de nuevo, es una de las cosas más espectaculares que tienen los realities en Chile».

«Sigo siendo la misma, sigo teniendo la misma esencia, porque eso está en mi ADN. El que me toque las narices me va a encontrar. No voy a ser buena ni políticamente correcta, eso no lo seré en mi vida. No sé fingir, voy a hacer reality», agregó Oriana Marzoli sobre lo que será su paso en Ganar o Servir.

Además, la española aseguró que ha cambiado con el tiempo. «Esta va a ser una versión mejorada de Oriana, quiero que la gente vea que he madurado un poco. Ya no soy una niña pequeña, he aprendido a pelear de otra manera. Ahora modero el lenguaje, cuento antes de soltarlo todo por la boca y argumento un poco más. También quiero mostrar la parte divertida que tengo y quitarme la coraza que tengo, dejar de ser solo la chica dura, y que se vea lo sensible y vulnerable que puedo ser».

«Hay gente mega freaky que dice que entra solo para ganar, pero tú entras a un reality para estar en un reality, gozar el reality y estar todo el tiempo que puedas estar. Si ganas o no, eso se deja al destino. A veces hay gente súper mueble que gana realities, pero me parece muy loser pensar solo en ganar, el verdadero triunfo es ser protagonista del reality«, concluyó Oriana Marzoli.