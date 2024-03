Pincoya se refirió a los rumores sobre una posible separación con su marido: «La gente de repente piensa que…»

No hay duda de que uno de los personajes más emblemáticos de Gran Hermano Chile, exitoso reality de Chilevisión. Fue Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya.

Dentro del encierro siempre recalcó su amor por Chiloé, como también aprovechaba cada momento para mandar saludos a su familia, entre ellos, a su marido Rodrigo González.

En este contexto, es que la finalista de Gran Hermano rompió el silencio por las suposiciones de un probable quiebre con su esposo, tras la activa vida que tiene actualmente.

En entrevista con el programa Qué te lo digo, la mujer cerró el asunto y confirmó que está todo bien y no existen esos problemas matrimoniales de los que habla la gente.

«Se especula harto que yo salgo y no voy a mi casa. Yo estoy con todo, no sé si permiso, pero con el consentimiento de mi marido, que disfrute la oportunidad que tengo», comenzó diciendo.

Asimismo, indicó que «él no se enoja de que yo salga o que me de un beso con alguien. La gente de repente piensa que por el hecho de ser mamá, no puedo salir a darme una vuelta, a disfrutar con amigos, no puedo salir a bailar. Eso no tiene nada que ver», según consignó Página 7.

Además, agregó que: «Mi hijo está muy bien cuidado porque mi esposo, aparte de ser un excelente marido, es un excelente padre. De repente uno escucha que comentan cosas, obvio que extraño a mi familia, viajo todos los findes de semana, y cuando no, es porque tengo que trabajar».

Pincoya y su declaración en contra del machismo

Por otro lado, en un audio que se escuchó en el programa, Galvarini se refirió a los comentarios machistas que ha recibido y pidió que no se metan en su relación

Primero dijo que la sociedad debe dejar de ser machistas, que no es lo correcto eso «de que el hombre puede salir y la mujer no. Si salgo o no salgo, tengo el consentimiento de mi esposo, de mi hijo y de mi familia. Nos reímos todos», especificó.

Para cerrar, comento que «yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, independiente de que esté casada. ¿Qué tiene de malo que mamás trabajen y salgan?… Nadie debería meterse».