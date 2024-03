Botota Fox desató la furia de Daniela Aránguiz en Tierra Brava: «En 5 minutos te hago pi…»

El próximo capítulo de Tierra Brava vendrá con una potente pelea entre Botota Fox y Daniela Aránguiz. Como se vio en el adelanto del capítulo más reciente del encierro, la comediante transformista se lanzará con todo en contra de ex chica «Mekano».

Todo va a empezar cuando Aránguiz se distrae de la conversación que estaba teniendo con Chama Méndez para gritarle algo a Botota. «Yo sé todo lo que pasó Botota, todo lo sé«, le dijo.

Pero a esto, la artista le respondió «No tienes idea. Te engañaron 20 años ¿Qué vas a creer acá dentro?«, refiriéndose a las controversias de su relación pasada.

La venezolana notó al tiro como esto le afectó a su compañera, y trató de calmarla «¡Ay Dios! No caiga en eso. Yo creo que esta quiere pelear«. Por su parte, Daniela expresó que «yo no entiendo por qué«.

Daniela Aránguiz confronta a Botota y estalla en rabia

Después de esta escena, tal como se puede ver en el adelanto del próximo capítulo, Daniela Aránguiz va directamente a confrontar a Botota Fox.

En este sentido, partió explicando que independiente si lo que sucedió en su anterior relación fue real o no, ella no era la culpable. Pero a esto, la comediante no le hizo caso y se alejó de la ex «Mekano», sin dejarla hablar. «Ay mijita, no, lo siento, me voy, am sorry, quiero dormir» respondió, en un tono irónico.

Aránguiz quedó confundida por la reacción de Botota, así que le pidió una explicación, pero la artista solo le dijo. «No venga acá a meter cizaña, vaya a acostarse«, le respondió.

A pesar de los intentos de conversar por parte de la muchacha, la transformista siguió molestándola y mandándola a la cama. Esto terminó por desquiciarla, así que le respondió «En 5 segundos te hago pi… afuera. No te metas conmigo, no le tengo miedo a la tele«, dijo Daniela Aránguiz antes de que terminara la escena.