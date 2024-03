«No me gusta ningún hombre»: El enojo de Nico Solabarrieta con Botota Fox en Tierra Brava

Nicolás Solabarrieta reaccionó con molestia contra Botota Fox en el reality de Canal 13, Tierra Brava tras diversas bromas.

Según se puede ver en un adelanto del próximo capítulo, el joven le paró los carros al transformista en el patio de la hacienda, luego de que lo vinculara a Jhonatan Mujica.

El enojo de Nico Solabarrieta con Botata Fox

«¡No me hueveen más, porque me voy a calentar!», le señaló Nico Solabarrieta enojado a Botota, luego de ser vinculado con Jhonatan Mujica.

«Una cosa es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero y considero un amigo…», agregó Nicolás. A lo que el transformista respondió: «Nadie está diciendo eso».

Sin embargo, esto no quedó hasta acá, pues Solabarrieta siguió expresando su descontento.

«No, si me han hueveado bastante, y ya me estoy calentando con la hueá (sic). Yo a él lo quiero mucho, respeto su bisexualidad, pero no me hueveen más«, expresó furioso Nico Solabarrieta.

Además, dejó en claro su vínculocon Valentina Torres: «A mí hay una mujer que me gusta, y no está acá. Se llama Guarén. No me gusta ningún hombre«.

«Me importa una mierda. Me puedo duchar con él, hasta en pelota. Le puedo dar un piquito, y estoy tan seguro de mi sexualidad, que me importa una mierda«, expresó el joven según se pudo ver en un adelanto del capítulo de Tierra Brava que se emitirá este lunes.

Por otro lado, es importante mencionar que el amor se vive con todo en el reality de Canal 13, ya que este domingo, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci protagonizaron un romántico momento. Resulta que los tortolitos quisieron formalizar su relación. En este sentido, tras una propuesta del argentino, la parejita impactó a todos con una boda que contó con la Botota como jueza y Sergio Lagos como padrino de la ceremonia.