Rubén Gutiérrez nuevamente alza la voz tras acusación de Scarlette Gálvez: «Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó»

La salida de Rubén Gutiérrez en Gran Hermano Chile dio mucho que hablar, ya que el excarabinero fue acusado de abuso sexual por parte de Scarlette Gálvez.

«Oye Rubén, lo que pasó, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo», fue lo que le señaló la participante del reality en dicha ocasión. A lo que este respondió: «Yo no me confundí, te veo como amiga».

De este modo, recientemente en el programa de Max Collao, Maxstage, el excarabinero entregó nuevos detalles de lo sucedido.

Rubén Gutiérrez se defiende de la acusación de Scarlette Gálvez

«Si llevamos pocos días conociéndonos… Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse», relató Rubén Gutiérrez, según consignó Publimetro.

«Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos. Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones, con las chiquillas tuve respeto con todas, jamás las pasé a llevar ni las hice sentir incómodas», indicó el exparticipante de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, esto no fue todo. Ya que Rubén Gutiérrez también habló de por qué Scarlette Gálvez no presentó una denuncia contra él. «Si no quiso, es por algo. Es más, se acercaron personas del programa pidiéndome disculpas», señaló.

Cabe destacar que anteriormente el exparticipante de Gran Hermano culpó a la producción del canal según consignó Publimetro: «Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación».