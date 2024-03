«Estoy esperando que Sebastián pague»: Jorge Aldoney aclara por qué mantiene una deuda con Pincoya

Tras finalizar la primera tempAl parecer este ha sido el caso entre Pincoya y Jorge Aldoney, quienes se han referido al otro en varias ocasiones.orada de Gran Hermano Chile, quedaron varias tensiones entre algunos de los participantes.

En declaraciones recientes, la finalista del reality, Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, señaló que algunos premios en dinero que debían repartirse entre los participantes nunca fueron entregados.

​​«Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él», aseguró.

Esto ocurrió luego de que Jorge admitiera su desagrado por el personaje de Pincoya. El modelo confesó que con con Jennifer no tenía problemas, pero verla en personaje “le pateaba”.

«Nunca le compré el personaje a la Pincoya. Es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato».

«La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea», agregó en ese momento.

La deuda de Jorge Aldoney con Pincoya

Ahora, de manera más reciente el pololo de Skarleth Labra, se refirió a estas acusaciones, en una entrevista con TiempoX. Aldoney describió a Pincoya como una persona amorosa y amable, refutando así las acusaciones de mala relación.

Aseguró, además, que está dispuesto a cumplir con su compromiso. «Hay unos premios comprometidos de competencias grupales en los que antes de participar nosotros acordamos la repartición y yo me ofrecí obviamente voluntario dos veces a darles plata a ellos«, afrimó.

Durante la entrevista, admitió que efectivamente aún no ha pagado la deuda que mencionó Pincoya. Esto debido a que está esperando que otro ex participante, Sebastián Ramírez, cumpla con su parte del trato.

«Yo estoy esperando que Sebastián pague, cuando pague Sebastián yo les voy a pagar a ellos«, explicó Aldoney, refiriéndose a los premios comprometidos en competencias grupales.