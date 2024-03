Camilisima responde a las critican tras ser vista con Sebastián Ramírez luego su detención por maltrato

El pasado sábado, los usuarios en redes sociales se sorprendieron luego de que Sebastián Ramírez reapareciera en público. Al ex chico reality se le vio con su ex, la influencer Camilisima, a quien no tardaron en lloverle críticas.

Recordemos que hace unas semanas atrás el ex participante de Gran Hermano, fue detenido por denuncia de maltrato. Esto tras agredir a su pareja de ese entonces Catalina Gaete, una joven de 25 años con quien inició una relación al volver del reality.

Tras este hecho, Ramírez cerró sus redes sociales y desapareció del ojo público por un tiempo. Sin embargo, se le vio este sábado asistiendo al festival Lollapalooza en compañía de la periodista Camila Campos.

Camilisima responde a las críticas

Luego de que se viralizó una fotografía de Sebastián Ramírez y Camilisima en el famoso festival, las críticas en redes sociales no tardaron en llegar. En su mayoría apuntando a lo doble estándar de la influencer por haber criticado a Ramírez y ahora volver a relacionarse.

Cabe recordar que a finales del año pasado, Camilisma, arremetió en contra del chico reality. “Sebastián Ramírez miente y lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona”, fue parte de lo que escribió en sus redes sociales.

Ahora, luego de que sus redes sociales se llenaran de comentarios en su contra, Camilisma respondió con todo. La influencer publicó una serie de fotografías disfrutando del festival, donde aprovechó de arremeter contras los usuarios que la atacaron.

«Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa«, escribió.

«Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo», agregó Camilisima.

«Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la “funa” está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando«, complementó refiriéndose a Sebastián Ramírez.

«Y es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie«, aseguró la periodista.

También hizo un llamado a tener responsabilidad a la hora de juzgar a una persona. Haciendo énfasis además, en el daño que puede generar un mensaje malintencionado.

«Mi vida sigue igual y feliz como siempre. Vivan la suya de la misma manera», finalizó.