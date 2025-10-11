Calor en la Región Metropolitana: Meteorólogo Gonzalo Espinosa pronosticó casi 30 grados para este día de la semana
El meteorólogo de Mega, Gonzalo Espinosa, entregó su pronóstico del clima en Santiago, y reveló tardes calurosas, que podrían llegar casi a los 30 grados.
