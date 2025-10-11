Luto en Hollywood: Fallece a los 79 años la legendaria actriz Diane Keaton

Diane Keaton falleció a sus 79 años de edad, en su casa en California, Estados Unidos, según revelaron sus cercanos. La actriz es recordada por sus papeles en importantes cintas de Hollywood, como El Padrino.

Además, en su extensa trayectoria, Diane Keaton fue galardonada con un premio Oscar a mejor actriz, dos Globos de Oro y un Bafta.

Fallece a los 79 años la legendaria actriz Diane Keaton

Esta tarde una triste noticia remeció al mundo del espectáculo. Cercanos a Diane Keaton, la icónica actriz de Hollywood, le confirmaron a la revista People que falleció a sus 79 años.

Esto ocurrió en su casa, en California, Estados Unidos, y acompañada de sus familiares.

Desde su núcleo cercano, indicaron al medio citado que no darían mayor detalle respecto a su deceso, y pidieron respeto y privacidad en su duelo.

La actriz estadounidense brilló desde los años 70′, en películas como El Padrino, donde interpretó a Katherine «Kai» Adams, la esposa de Michael Corleone en la connotada saga dirigida por Francis Ford Coppola.

Además, uno de sus papeles más recordados es que interpretó en la película «Annie Hall«, dirigida por Woody Allen. Su actuación en aquella cinta le fue reconocida con el premio Oscar a mejor actriz en 1977.

Hablando sobre sus premios, también es importante destacar que durante su carrera recibió dos Globos de Oro y un premio Bafta.

Por otro lado, también la actriz participó en importantes películas, como El Padre de la Novia, Alguien Tiene que Ceder, Manhattan, El club de las primeras esposas, entre muchos otros éxitos.

También podrías revisar en RadioActiva: DGAC confirma la causa del accidente en el que murió el exPresidente de Chile, Sebastián Piñera

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google