«Siento una distancia que antes no teníamos»: Cony Capelli habló sobre el ingreso de Raimundo Cerda a Fiebre de Baile
Cony Capelli aprovechó para sar su sincera opinión sobre el ingreso de Raimundo Cerda a Fiebre de Baile, este próximo lunes.
Este lunes, en el próximo capítulo de Fiebre de Baile, harán ingreso a la competencia dos nuevos participantes, Raimundo Cerda y Claudio Valdivia.
Cabe recordar que Rai está en una relación con Faloon, y además, se rumoreó que tuvo algo con Cony Capelli. Justamente, la ganadora de Gran Hermano fue honesta sobre el ingreso de su excompañero en el encierro, al programa de baile de CHV.
Cony Capelli habló sobre el ingreso de Raimundo Cerda a Fiebre de Baile
Según consignó Lima Limón, Cony Capelli se sinceró respecto al ingreso de Rai a la competencia: «Últimamente, se generaron varias situaciones donde involucraban un poco a Rai y a su hermano (Cuco). En lo personal me siento un poco… no dolida es la palabra, pero sí con una distancia«.
«Siento una distancia que antes no teníamos, porque con Rai y con Cuco siempre hemos tenido muy buena onda. Mucho respeto; cada vez que nos veíamos, hablábamos, conversábamos, nada más que eso. Y hoy en día, yo podría decir que eso ya no va a suceder«, agregó.
También, los medios le preguntaron si esto cambiaría su relación con Faloon, a lo que Cony Capelli respondió: «no para nada, con Rai hoy día siento algo más de distancia. Yo creo que tengo más posibilidad de ser amiga de Faloon que de Rai«.
En esa misma línea, se refirió al inesperado apoyo que recibió de Faloon, tras la polémica con Vasco Moulian: «Creo que ella es una cajita de pandora, ella entiende mucho del espectáculo. Demostró que es una buena compañera, que sabe dónde tiene que poner la voz cuando tiene que hacerlo«.
«Creo que lo hubiese hecho por cualquiera de nosotros. Aunque, claro, por mí es mucho más valorable, porque se entiende que hubo por ahí rumores de, quizás, algo con Rai en su minuto. Por lo tanto, lo encuentro más valorable. Creo que habla muy bien de ella«, cerró Cony Capelli.
