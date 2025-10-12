«Ven altiro po’, no estás tan picado a choro»: Nano Calderón desmintió la llegada de Sergio Rojas a su domicilio y arremetió en su contra
Nano Calderón expuso su conversación con Sergio Rojas, donde el animador de TV aseguró que fue a visitarlo, y él lo desmintió y encaró.
Sergio Rojas y Nano Calderón tuvieron hace poco un fuerte encuentro. Primero, el conductor de TV habló sobre Raquel Argandoña, y de paso, su hijo Nano Calderón. Él respondió con fuertes palabras a Rojas, lo que no dejó pasar.
Ahora, recientemente, Nano Calderón publicó la conversación que tuvo con Sergio Rojas, donde el periodista de farándula le escribió: «¿Tienes algún número de contacto? Estoy afuera de tu condominio. Quiero hablar contigo de cara sin TV«.
Eso sí, unos minutos después, ya que no hubo respuesta, Sergio Rojas agregó: «Bueno, no me dejaron entrar mochila jaaa, avísame que te quiero mandar un regalito«.
Nano Calderón desmintió la llegada de Sergio Rojas a su domicilio y arremetió en su contra
Pero no quedó ahí, puesto que un poco después apareció la respuesta de Nano Calderón, que aseguró:
«En conserjería me dijeron que nadie ha venido, llegué recién, pero dejé dicho que puedes pasar si vienes. Supe que dijiste en TV que hacía falta que alguien me pegara cuando chico jajaja aprovecha de hacerlo tú. Ten claro que si vienes a poner un pie en mi casa, te paras de manos para ver si haces lo que tanto dices en TV, si vienes estás aceptando entre hombres para que después no andes llorando ni sapeando«.
En ese momento, Sergio Rojas volvió a responder: «Ok, nos vemos. Me dijeron que no podía entrar sin autorización, pero volveré a hablar contigo porque dijiste algo muy desafortunado, así que te aviso cuando esté afuera de nuevo«.
En esa misma línea, Nano Calderón lo desafió: «Pero ven altiro po, no estás tan picado a choro, si me escribiste recién, aprovecha de pasar».
«Te duró poco, escribes que vienes a verme que estás afuera, y conserjería dice que nadie ha venido, te respondí a los 4 minutos y vuelves otro día, para que cuando vuelvas te asegures que no esté? Payaso«, cerró.
