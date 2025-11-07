Noche de Combos 2: A qué hora es, qué famosos pelean y cómo seguir el evento en vivo gratis

En la noche de este viernes, se desarrollará el esperado evento de boxeo, «Noche de Combos 2». Instancia que tendrá lugar en el Teatro Caupolicán y que contará con la participación de rostros televisivos, influencers e incluso figuras de la música.

El evento agotó todas las entradas. Vale señalar que tendrá peleas profesionales y de exhibición. En este sentido, el plato principal de esta noche es el combate entre el exchico reality Jorge Aldoney frente al cantante Julianno Sosa.

¿Cómo ver «Noche de Combos 2» gratis?

El esperado evento inicia a las 16:00 horas en el Teatro Caupolicán. Sin embargo, a partir de las 18:30 horas se empezará a emitir en vivo de forma gratuita, mediante la cuenta de Kick de Dylantero.

Vale señalar que esta versión de la «Noche de Combos» también contará con Francisco Melo en la animación. Mientras que se presentará Américo y los populares cantantes urbanos Sinaka & Kennat.

Revisa la cartelera completa del evento

Como te contamos recientemente, la pelea principal es la de Jorge Aldoney con Julianno Sosa.

Por otro lado, el otro gran combate muy esperado de este evento es la de Pollo Castillo frente a Rodrigo Gallina.

Mientras que el resto de peleas de «Noche de Combo 2» son las siguientes:

Renatosa Jara contra Majoobleach Góngora

Ignacio Socías contra Altoyoyo

Benjamín Arismendi contra Nickten10 (Nicolás Escobar)

Daniel Uribe contra Angelo Arcoverde (Pelea por título)

Juan Meza González contra Ángel “Trewa” Ruiz (Pelea por título)

Yohanny Carriel contra Carlos Milles

Kervens Bouche contra Tomás Lastra

Pablo Acevedo contra Sebastián Jaña

Matías Retamal contra Esteban Vásquez

Es importante mencionar que la «Noche de Combos» comenzó en 2024 y fue creada por el youtuber Dylanter. Además, se inspiró en la «velada del año» de Ibai Llanos. Instancia en la que se enfrentan populares, influencers y famosos.

HOY ES EL DIA.

5 PELEAS DE CREADORES

2 PELEAS DE TITULO NACIONAL

4 PELEAS PROFESIONALES POR EL YOUTUBE DE MEGA.

HISTORICO COMPAÑERO, GRACIAS A DIOS POR ESTAS OPORTUNIDADES DE PONER A CHILE DONDE MERECE 🇨🇱🥊 pic.twitter.com/Ke3a7Ra4HX — Dylantero (@DyLaNtero1) November 7, 2025

También te podría interesar: ¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google