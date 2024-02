«Te voy a destruir…»: Raimundo Alcalde y Max cabezón caldean los ánimos previo a la «Noche De Combos»

El 10 de febrero se viene la Noche de Combos, un evento organizado por el youtuber Dylantero, donde conocidos influencers y rostros de televisión se agarrarán de las mechas a estadio lleno.

En ese contexto, ya comenzó la previa del evento, donde Max Cabezón se fue con todo en contra de Raimundo Alcalde, el último eliminado de Top Chef VIP. Todo esto, por redes sociales.

«Me acabo de enterar de que el Rai, ese azopao, me anda molestando porque tengo el ojo morado. Es obvio, si estoy entrenando duro. Estamos haciendo sparring real. Este man probablemente está aprendiendo de YouTube, con un saco», dijo mediante sus historias de Instagram, donde mostró su ojo completamente morado, en consecuencia de una pelea.

De hecho, le sacó en cara al ex Top Chef VIP cuando, junto a sus amigos, les regaló pizza.

«Y sabís qué hueón, llámame por mi nombre. No ‘el de las pizzas’, porque he sido yo y mi marca quien te ha auspiciado a ti en tus cumpleaños cuando no has querido pagar para alimentar a tus invitados hueón, según consignó Infama.

También agregó que: «Todas esas cositas que andai diciendo, después las vamos a compilar y cuando sea el gran día y ge gane vamos a hacer un video extraordinario para que te podai comer todas tus palabras, porque parece que los platos que cocinas, nadie se los come», dijo Cabezón, en tono de burla.

La respuesta de Raimundo Alcalde a Max Cabezón

«Quiero pedir disculpas públicamente al hueón de las pizzas. No quise herir sus sentimientos con la historia anterior. Estoy muy agradecido por todos los canjes que hemos hecho. Muy buenas pizzas. Y por el cariño que te tengo, te voy a destruir el sábado 10, sin respeto. Después vamos a tener respeto. Te vamos a enseñar un poco lo que es el respeto», cerró.