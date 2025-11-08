08 Nov, 2025. 19:10 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda respondió si el clima sorprenderá con precipitaciones esta semana

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló su pronóstico del clima para la próxima semana en Santiago, y reveló si volverán o no las lluvias.

Por Sebastian Contreras

También podrías ver en RadioActiva: «Todavía era muy ingenua»: Cony Capelli reveló los maltratos que recibió durante su formación como bailarina

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último