«Creemos que fue un impacto de bala»: Alanys Lagos sufrió un intento de encerrona antes de su show en Copiapó

Alanys Lagos reveló en sus redes sociales el accidente que sufrió en medio de la carretera, en su viaje a Copiapó, para presentarse en un festival de la comuna.

Según señaló la artista ranchera, su trayecto se vio interrumpido por un repentino freno, ante un intento de encerrona que sufrió el bus que la transportaba a ella y su equipo. Además, los sujetos habrían disparado al vehículo.

Alanys Lagos sufrió un intento de encerrona antes de su show en Copiapó

Con un video en su perfil de Instagram, Alanys Lagos relató la encerrona que sufrió el bus en el que se transportaba: «Veníamos viajando de Santiago a Copiapó, y a eso como de las cinco de la mañana, pasamos el peaje de Tongoy y más adelante sentimos que el bus paró súper fuerte«.

«Me cuentan los choferes del bus y la Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona, pero gracias a los ‘tíos’ del bus no pudieron. Ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados«, explicó.

Eso sí, no todo quedó ahí, ya que presuntamente los encapuchados le habrían disparado al bus: «Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo impactó en el vidrio del lado derecho, donde iba Margarita sentada. Gracias a Dios la bala pasó por detrás de ella. Creemos que fue una bala», detalló Alanys Lagos.

Viendo el lado positivo, Alanys Lagos aseguró que nadie resultó herido, y que pudo realizar su show con normalidad:

«A pesar de todo, algo que podría haber sido otra versión de esta historia, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Por eso yo encuentro que siempre es importante orar antes de salir de un lugar, siempre estar hablando con Dios, porque estoy más que segura que el único que nos estuvo cuidando ahí en todo momento fue él».

«Podría haber pasado algo, pero no fue así. Gracias a Dios estamos ya en Copiapó y ya preparándonos para salir a darlo todo el día de hoy en el escenario», cerró la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alanys Lagos (@alanys_lagos)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google