Calor en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló máximas de hasta 33 grados para este día de la semana

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para esta semana en Santiago, y reveló una posible ola de calor antes de las elecciones.

Por Sebastian Contreras

