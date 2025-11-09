Calor en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló máximas de hasta 33 grados para este día de la semana
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para esta semana en Santiago, y reveló una posible ola de calor antes de las elecciones.
También podrías ver en RadioActiva: «Te vieron con mi ex»: Ignacia Michelson arremetió con todo contra Cony Capelli tras asegurar falta de «códigos»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.