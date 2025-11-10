Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: «Estoy pasándola bien ahora»

Recientemente, el hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem Bolocco dio a conocer el fin de su romance con Emilia Hidalgo, con quien estuvo desde octubre del año pasado.

Vale señalar que la joven confirmó la noticia en una conversación con Pamela Díaz, en el espacio digital «Sin Editar».

En esta instancia, «La Fiera» le consultó directamente con respecto a su estado sentimental. «¿Estás soltero ahora?», le preguntó.

Frente a esto, Máxino Menem Bolocco le contestó que sí.

En este contexto, Pamela Díaz recordó una ocasión, en la que se encontró con el hijo de Cecilia Bolocco en un restaurante.

«Yo lo pasé pésimo después. A mí me pasa una hueá y digo ‘no’… Estábamos en un restaurante. Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón (…) Yo estaba ahí y de repente los veo, yo obviamente arriba de la pelota, los fui saludar, obvio, ‘hola cabezón, cómo estás’», partió señalando.

Posteriormente, señaló que en dicha oportunidad lanzó un desafortunado comentario: «¡Oh, volvieron! Qué bueno, salud amiga, eso es la vida, ay qué lindos se ven, me encanta que estén juntos».

Sin embargo, recibió una respuesta que no esperaba por parte de Máximo Boloco. «Es mi primera cita», le contestó.

El momento que vive Máximo Menem tras fin de su relación

Tras revelar que se encuentra soltero, Máximo Menem fue consultado con respecto a su expareja, y si que a caso seguían teniendo contacto.

Frente a esto, el joven dio a conocer que no. Además, reveló que no tiene intenciones de estar una relación por el momento.

«Estoy pasándola bien yo ahora, como que me aburrí de estar comprometido», indicó Máximo Menem Bolocco.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Fue simplemente hacerle bullying»: Daniella Campos criticó a Fran García-Huidobro por desubicado comentario contra Camila Nash

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google