Las emotivas palabras de Daniel Fuenzalida tras ser nominado a los premios Martín Fierro Latino 2025 y El Copihue de Oro: «Caricia al alma»

Recientemente, nuestro Daniel Fuenzalida recibió importantes reconocimientos por su carrera como comunicador.

En concreto, el locutor de Central RadioActiva fue nominado en distintas categorías de los premios Martín Fierro Latino 2025 y El Copihue de Oro.

En el caso de este último premio, Daniel Fuenzalida está nominado a Mejor Animador. Asimismo, con «¡Ahora Caigo!», compite en Mejor Programa de Entretención y en «El Medio Día» en Mejor Matinal.

Por otro lado, en los Martín Fierro, está nominado Mejor Presentador, «El Medio Día» en la categoría Magazine, y «¡Ahora Caigo!», en Humor y Entretenimiento.

Es importante señalar que la gala de El Copihue de Oro se llevará a cabo el 4 de diciembre y se emitirá a través de TVN. Por otro lado, los Martín Fierro Latino 2025 se entregarán el 23 de noviembre en Miami.

Las palabras de Daniel Fuenzalida por sus nominaciones

«Estoy muy contento por estas seis nominaciones, porque reflejan el trabajo en equipo y el cariño del público. Que ‘El Medio Día’ y ‘Ahora Caigo’ estén considerados, y además volver a competir como Mejor Animador, me llena de felicidad», indicó el locutor y rostro televisivo.

«El año pasado tuve la suerte de ganar el Copihue, pero este año es especial: el programa ‘El medio día’ es nuevo, lo hemos ido aceitando, y estar nominado ya es un gran reconocimiento», agregó Daniel Fuenzalida.

Además, destacó la recepción que tiene «¡Ahora Caigo!». «Lo que más escucho en la calle es que el programa ha logrado reunir a la familia frente al televisor. Eso no pasaba hace rato, y me emociona que así sea», expresó.

«Y estar nominado en los Martín Fierro, junto a producciones de toda Latinoamérica, es un orgullo tremendo. Representar a Chile en esos premios me hace sentir muy feliz», agregó.

La reflexión del animador

Además, Daniel Fuenzalida reconoció: «No ha sido un año fácil, pero nunca paré de trabajar, nunca falté a mi pega. Siempre con la frente en alto, sabiendo quién soy, cómo trabajo y lo que entrego. Estas nominaciones son un estímulo, una señal de que se puede seguir adelante».

En este sentido, el comunicador confesó que este 2025 ha sido complejo para él

«Me he tenido que levantar muchas veces, hacerme el ánimo para cumplir con mi trabajo, incluso en los días en que no tenía fuerzas. Y ahí es donde el público, mis compañeros y la gente que me quiere han sido fundamentales. Una buena cara, un ‘vamos adelante’… todo eso me daba energía para seguir», expresó.

«Yo hago entretención, en la radio, en «El Medio Día» y en el «Ahora Caigo» en la tele. Y debo reconocer que hubo días donde mi ánimo no era el mejor. Pero bastaba con estar en el estudio, con mi equipo, con la gente del canal, para volver a sentir ese impulso», agregó.

«He cometido errores, y los he reconocido. Pero nunca me quedé acostado en una pieza oscura, nunca dejé que eso me paralizara. Siempre he salido a enfrentar las situaciones, y la mejor manera de hacerlo, para mí, es con trabajo, con honestidad, sin rencor», continuó Daniel Fuenzalida.

En este contexto, valoró estas nominaciones. «Son un bálsamo, una especie de caricia al alma. Me dicen que vale la pena seguir, que se puede», indicó.

«A veces, cuando todo parece cuesta arriba, ocurren cosas como estas que te devuelven el sentido. Y por eso estoy tan agradecido, porque más allá del trofeo, lo que hay detrás es el cariño del público que me deja seguir haciendo lo que amo. Y yo amo entretener. Amo acompañar a la gente, hacerlos reír, hacerlos pensar. Por eso, más allá de los premios, me quedo con eso: con la posibilidad de llegar todos los días a los hogares y entregar algo positivo», agregó.

