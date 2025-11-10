«Se pasó el cambio»: En redes reaccionan al antes y después de Julio César Rodríguez tras someterse a procedimientos estéticos

Recientemente, Julio César Rodríguez ha sorprendido con una renovada imagen tras someterse a diversos procedimientos estéticos.

Vale señalar que varios de estos tratamientos los realizó la doctora Ve, quien ha trabajado con diversas figuras del espectáculo. Entre ellas, Mauricia Pinilla, Wilma González, Nicolás Solabarrieta y más.

Y recientemente, la especialista publicó un video en sus redes sociales, donde mostró los resultados de sus trabajos en Julio César Rodríguez. Además, reveló algunos detalles de los procedimientos a los que se sometió y compartió registros de antes de esto.

De este modo, contó que dentro de los tratamientos se encuentran técnicas mínimamente invasivas que buscan la armonización facial. Esto para buscar un aspecto más fresco y descansado, sin perder naturalidad.

Las reacciones al antes y después de Julio César Rodríguez

Como era de esperarse, el video compartido por la doctora Ve generó múltiples reacciones en redes sociales. De este modo, múltiples cibernautas opinaron con respecto a los cambios en el rostro del periodista de Chilevisión.

En este sentido, muchas personas destacaron el trabajo que hizo la doctora y la felicitaron por los resultados que tuvo en Julio César Rodríguez.

«Seca. Te pasaste !! Se ve muy bien. Gran trabajo y se ve natural»; «se pasó el cambio y super natural»; «excelente trabajo»; «quedó súper, sólo falta Papada y blefaroplastia»; «¡Seca! Hasta le levantaste la mirada. Algo súper difícil de lograr con sus niveles de los párpados»; «excelente trabajo»; «cuático el cambio»; «De impacto», fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación de la doctora.

