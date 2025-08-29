Psicólogo explica el furor de El Coleccionista y El Villano en redes sociales: «Son una ventana de esperanza y descanso»

En las últimas semanas, en redes sociales, surgieron dos personajes que han logrado ganarse el cariño de los cibernautas. Nos referimos a El Coleccionista y El Villano, quienes en un mundo que parece pedirse con éxito y likes lograron conquistar a la gente simplemente jugando Beyblade.

En este sentido, recientemente el psicólogo Daniel Sánchez, quien también se dedica a crear contenido, explicó los motivos, por los que estos jóvenes han generado tanta euforia en internet.

Psicólogo explica motivo de la euforia por El Coleccionista y El Villano

El profesional indicó que el furor por estos influencers no se debe solamente a sus batallas de trompos, sino a que trasmiten autenticidad y simpleza en una sociedad en el que en las redes sociales están llenas de contenido que está marcada por la presión de ser productivos, exitosos y atractivos. Mientras que ellos destacan por su actitud genuina, infantil y sin intenciones con encajar con dichos ideales.

«Nos hemos creído tanto el cuento de que sacándonos la cresta pasaremos del infierno al paraíso, que nos sorprende ver a dos chicos que ni ahí con todo esto parecen disfrutar de una pasión genuina, y habiendo renunciado a todos estos ideales absurdos, disfrutan entre ellos y son capaces de comportarse como niños despreocupados y sin mucho conflicto», explicó el psicólogo sobre El Coleccionista y El Villano.

«En este escenario los ridículos somos todos menos ellos», agregó el especialista.

Además, Daniel Sánchez indicó que El Coleccionista y El Villano «son una ventana de esperanza y descanso que nos recuerda que quizás la cosa es mucho más simple. Puede que estos chicos nos afloren una rebeldía inconsciente contra la cultura del rendimiento».

En tanto, para concluir, señaló que estos influencers cautivan porque lo que realmente quiere la gente no es alcanzar una «mejor versión», sino que «disfrutar como niños de nuevo».

«En el fondo no pedimos mucho más que una simple tarde con los amigos donde podamos disfrutar sin juzgarnos y sin sentirnos mal por no estar siendo la mejor versión de nosotros mismos», explicó Daniel Sánchez.

«El villano vs El coleccionista» ¿Por qué nos cautiva este fenómeno?

♬ sonido original – Psicología (no tan) Pop