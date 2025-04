Julio César Rodríguez y Roberto Cox enfrentan los rumores: aclararon polémica tras confesar que no son amigos

Hace algunos días, Roberto Cox dio mucho que hablar tras hablar en «Todo va a estar bien» de Vía X sobre su vínculo con Julio César Rodríguez, quien es su excompañero del matinal Contigo en la Mañana.

En esta oportunidad, el periodista aclaró que no es amigo de JC. «No, amigos no somos, pero sí colegas de trabajo. En un canal de televisión uno trabaja con 100 o 150 personas y no eres amigo de las 150 personas. Con Julio teníamos una buena relación laboral, profesional, pero no es que saliéramos del programa a comernos un asado», indicó.

Vale señalar que Julio César Rodríguez se refirió a los dichos de compañero en el podcast «¿Seré Weón?». Instancia en la que también confesó que no eran amigos, pero que le caía bien.

Además, reveló que no compartieron en tantas instancias fuera del trabajo, debido a que Roberto Cox trabaja como DJ en las noches. «Hicimos tantas fiestas y Cox no llegó a ninguna», mencionó el rostro de CHV.

Julio César Rodríguez y Roberto Cox ponen fin a la polémica

Tras los dichos de los comunicadores, surgieron rumores sobre una supuesta mala relación entre ellos. Sin embargo, ambos aclararon que esto no es así.

«No sé de dónde inventaron que me llevo mal con Julio», indicó Roberto Cox en conversación con Las Últimas Noticias.

«En una entrevista dije que no éramos amigos, pero eso no quiere decir que te lleves mal con alguien. Nos llevamos excelente. Los colegas de farándula siempre buscan darle una interpretación negativa a todo y terminan inventando un conflicto donde no lo hay», agregó el periodista.

Por otro lado, Julio César Rodríguez mencionó: «Tengo una muy buena relación con el Pepe. No somos amigos, no sé cuál es el problema. De hecho, con Roberto me llevo mejor que con mucha gente con la que he trabajado».

«Nos llevamos bien al aire. Roberto tiene mucho humor, es liviano y nunca hubo algún tema conflictivo mientras trabajamos junto, por el contrario», añadió el rostro de CHV.

Incluso indicó que «feliz trabajaría con él de nuevo».