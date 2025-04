«No llegó a ninguna…»: Julio César Rodríguez le respondió a Roberto Cox, quien indicó que no son amigos

Hace unos días, en el programa «Todo va a estar bien» de Vía X Roberto Cox fue consultado sobre su vínculo con Julio César Rodríguez. En este sentido, reveló: «No, no somos amigos, pero sí colegas».

Además, explicó que «en un canal de televisión uno trabajo con 100 o 150 personas y no eres amigo de las 150 personas. Con Julio teníamos una buena relación laboral, profesional, pero no es que saliéramos del programa a comernos un asado»

En este contexto, Roberto Cox valoró el trabajo de Julio César Rodríguez. «Es un animal de la comunicaciones, vive para la televisión y está en todas. No sé cómo lo hace para resistir tantas horas», mencionó.

Julio César Rodríguez respondió a los dichos de Roberto Cox

Ante los dichos de su excompañero del matinal «Contigo en la Mañana», JC Rodríguez se refirió al tema en el programa digital «Seré Wn».

En este sentido, el rostro de CHV indicó: «Nosotros hicimos cuántas fiestas y Cox no llegó a ninguna».

Vale señalar que Julio César Rodríguez comentó que su compañero no asistía debido a que trabajaba como DJ. «Tenía otras pegas y en una tenía otro cumpleaños. Tenía la fiesta de ‘El Martillo’ y no fue a la fiesta de nosotros», mencionó.

Además, el rostro de CHV agregó: «Fuimos a un asado juntos, pero no hecho por él ni por mí, sino que por un amigo en común».

Por otro lado, tras ser consultado sobre cómo le cae Roberto Cox, Julio César Rodríguez expresó: «Me cae muy bien aún, pero no coincidimos en el último tiempo en las fiestas porque Roberto no llegó, empezó a tener mucha más pega de DJ. Nosotros hacíamos la festividad un viernes o sábado y él estaba tocando».

También te puede interesar: Daniel Fuenzalida se sigue luciendo en TVN: El Medio Día sorprendió y se impuso ante Mega en sintonía