Nueva salida remece a «Hay que decirlo» de Canal 13: importante y querida figura fue despedida en vivo

Recientemente, el programa de farándula, Canal 13, «Hay que decirlo», el que es conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, sufrió una nueva perdida.

Vale señalar que esta salida se suma a la del periodista Felipe Vidal, quien hace unas semanas dejó el espacio para asumir nuevos desafíos.

Nueva salida en «Hay que decirlo» de Canal 13

La nueva salida del programa fue anunciada por el mismo Ignacio Gutiérrez, poco antes de que finalizara la más reciente edición. De este modo, se tomó un momento para despedir en vivo a Cony Bernal.

«A esta hora tenemos que despedir a una compañera. Se va por nuevos desafíos, a la Cony Bernal, que está aquí con nosotros hoy día», indicó el comunicador.

Además, Nacho Gutiérrez dio a conocer el rol que cumplía la profesional en el espacio. «Cuando ustedes dicen algo, ella está ahí en el generador de caracteres, poniendo los titulares y los GC», señaló.

En este contexto, el animador del programa de Canal 13 también le deseó lo mejor a Bernal. «Así que Cony, este programa te quiere mucho, que te vaya increíble en la vida y en tus nuevos proyectos. Todo el éxito para ti», mencionó.

Vale señalar que gran parte del equipo de «Hay que decirlo» estuvo presente despidiendo a la joven. Frente a esto, Cony Bernal se mostró emocionada y no aguantó las lágrimas. «Muchas gracias a todos por recibirme, por tratarme súper bien. Son tremendos todos, así que muchas gracias», indicó.

Es importante recordar que hace algunas semanas, también se confirmó la salida de Felipe Vidal del programa, quien comenzó una carrera política. El periodista es candidato de Evópoli para ser diputado del distrito 9, el que abarca las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.