Confirman cambio de recinto del concierto de Shakira en Chile 2025: revisa los motivos y qué pasará con las entradas

A dos semanas del esperado concierto de Shakira en Chile, se dio a conocer un importante cambio. Resulta que se cambió el recinto en el cual se llevará a cabo el show.

Es importante recordar que la icónica cantante se presentará el 22 de noviembre, en el marco del fin de su exitosa gira titulara «Las Mujeres Ya No Lloran».

Y recientemente, la productora Fénix, a cargo del regreso de Shakira a Chile, dio a conocer que el concierto se llevará a cabo en el Parque Estadio Nacional y no en el Estadio Nacional, como se anunció en un principio.

De todos modos, el espectáculo mantendrá la misma fecha.

Shakira en Chile 2025: motivos del cambio de recinto y qué pasa con las entradas

A través de un comunicado, la productora señaló: «Desde Fénix Entertainment informamos que, por razones logísticas y operativas y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha».

En este sentido, en el texto se explica que «el Parque Estadio Nacional, recinto donde Shakira realizó sus últimos conciertos en abril, permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans».

Además, Fénix agregó que las entradas compradas seguirán siendo válidas. «Podrán empezar a descargarse por el Sistema Puntoticket desde el 17 de noviembre. En caso de solicitar devolución les llegarán a los usuarios un comunicado con los pasos a seguir, el proceso inicia el 12 de noviembre y termina el 19 de noviembre», dice el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fenix Chile (@fenixchile)

Por otro lado, es importante señalar que recientemente, Shakira recibió el premio Global Touring Icon de Billboard. Esto por su exitoso tour, que es la gira latina más taquillera de una artista femenina.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google