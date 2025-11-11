11 Nov, 2025. 16:42 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Yael Szewkis impacta tras revelar cuál será el día más caluroso en Santiago

Ojito con el calor en la Región Metropolitana. En la mañana de este martes, la meteoróloga de TVN entregó su pronóstico del tiempo y reveló el día de esta semana en que se esperan temperaturas más altas.

Por Iván López

También te podría interesar: Calor en la Región Metropolitana: Yael Szewkis reveló en TVN cuándo se registrarían temperaturas sobre 30 grados en Santiago

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último