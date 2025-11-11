Fiel auditor Juan Luis llegó hasta RadioActiva para conocer a las «Bravas»

Recientemente, nuestro fiel auditor Juan Luis estuvo presente en el programa «Bravas» de RadioActiva. El hombre vino desde Conchalí para llegar a la 92.5, donde se encontró con Rosario Bravo y Andrea Fuentes, quienes lo recibieron de la mejor forma.

«Muy buenos días, amigos de Radioactiva. 92.5, solo se vive una vez. Un besito grande para todas nuestras auditoras. Y para los auditores un abrazo. Estoy muy contento de participar en el programa número uno de Chile y se llama ‘Bravas’ de RadioActiva», indicó de entrada nuestro querido oyente.

Además, Juan Luis se lució recitando un poema que escribió recientemente. «Cómo me gustaría hacer un avión para volar a tus brazos y quedarme para siempre dentro de tu corazón», expresó.

Vale señalar que el auditor contó más sobre él y señaló que tiene 53 años. Asimismo, contó que vive con su madre y cuatro perritos: La Pelina, el Pepe, El Principito y un perrito amarillo.

Cabe destacar que Juan Luis llamó en distintas oportunidades a la radio, por lo que muchos auditores valoraron su presencia para conocerlo.

