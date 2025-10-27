«Van a haber sorpresas»: Latife Soto asegura que sabe quién ganará las elecciones presidenciales y lanza inesperado aviso

Recientemente, Latife Soto sorprendió tras lanzar nuevas predicciones sobre la carrera presidencial. En este sentido, dio a conocer que ya sabría quién llegará a La Moneda.

En este sentido, la tarotista también habló de cómo se comportarán los candidatos durante las próximas semanas, previas a las votaciones.

«No quieren equivocarse en nada, entonces todos estudiaron mucho para este debate. Van a seguir atancándose y luchando por sus puntos», señaló en el espacio digital que comparte con José Antonio Neme.

De acuerdo a la guía espiritual, los candidatos estarán enfocados en no cometer errores. Sin embargo, una sorpresa remecería lo que dicen las encuestas.

Además, Latife Soto indicó: «Está pasando lo que yo dije, que los varones iban a ir subiendo». Esto en referencia a una anterior predicción que lanzó sobre Franco Parisi y Johannes Kaiser.

La predicción de Latife Soto de cara a las elecciones

En esta instancia, José Antonio Neme le consultó a la tarotista: «¿Van a haber sorpresas?».

Frente a esto, Latife Soto indicó: «En esta elección va a suceder un fenómeno. El fenómeno del cisne negro. Ese fenómeno es que van a haber sorpresas, otros números y podría salir alguien que nadie se espera».

Además, la guía espiritual mencionó: «Las encuestas dicen una cosa, pero en esas encuestas no está la gente que no dice nada. Hay mucha gente que está calladita».

«Y no voy a decir el nombre para no influenciar a la gente, pero es el fenómeno del cisne negro. Veo un gobierno diferente al que hay hoy y que va a lograr mucho en tema de seguridad y economía», añadió Latife Soto.

Recordemos que las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.

