«Van a haber sorpresas»: Latife Soto asegura que sabe quién ganará las elecciones presidenciales y lanza inesperado aviso
En conversación con José Antonio Neme, Latife Soto sorprendió con nuevas predicciones sobre la carrera presidencial
Recientemente, Latife Soto sorprendió tras lanzar nuevas predicciones sobre la carrera presidencial. En este sentido, dio a conocer que ya sabría quién llegará a La Moneda.
En este sentido, la tarotista también habló de cómo se comportarán los candidatos durante las próximas semanas, previas a las votaciones.
«No quieren equivocarse en nada, entonces todos estudiaron mucho para este debate. Van a seguir atancándose y luchando por sus puntos», señaló en el espacio digital que comparte con José Antonio Neme.
De acuerdo a la guía espiritual, los candidatos estarán enfocados en no cometer errores. Sin embargo, una sorpresa remecería lo que dicen las encuestas.
Además, Latife Soto indicó: «Está pasando lo que yo dije, que los varones iban a ir subiendo». Esto en referencia a una anterior predicción que lanzó sobre Franco Parisi y Johannes Kaiser.
La predicción de Latife Soto de cara a las elecciones
En esta instancia, José Antonio Neme le consultó a la tarotista: «¿Van a haber sorpresas?».
Frente a esto, Latife Soto indicó: «En esta elección va a suceder un fenómeno. El fenómeno del cisne negro. Ese fenómeno es que van a haber sorpresas, otros números y podría salir alguien que nadie se espera».
Además, la guía espiritual mencionó: «Las encuestas dicen una cosa, pero en esas encuestas no está la gente que no dice nada. Hay mucha gente que está calladita».
«Y no voy a decir el nombre para no influenciar a la gente, pero es el fenómeno del cisne negro. Veo un gobierno diferente al que hay hoy y que va a lograr mucho en tema de seguridad y economía», añadió Latife Soto.
Recordemos que las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.
