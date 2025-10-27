Festigame Caja Los Andes 2025: Más de 10 mil personas disfrutaron del esperado evento gamer en el Movistar Arena

Este sábado 25 de octubre, miles de gamers y seguidores de la cultura geek, de diferentes edades estuvieron en el Movistar Arena para disfrutar del Festigame Caja Los Andes 2025.

El recinto contó la última tecnología para entregar una experiencia única e interactiva.

En concreto, más de 10 mil personas estuvieron presente. De este modo, gozaron del Reino Subterra y el Reino del Aire, que en esta ocasión ofreció un entorno abierto con experiencias que combinaron entretenimiento físico y digital.

De este modo, Festigame Caja Los Andes 2025 continúa siendo el principal punto de encuentro de la comunidad gamer en Chile.

El evento reunió a destacados invitados internacionales, a los principales desarrolladores, publishers, expositores, marcas y bandas musicales gamers.

Gran éxito en Festigame Caja Los Andes 2025

Uno de los momentos más esperados fue el enfrentamiento por los equipos de Mortal Kombat 1, que generó gran expectación entre los asistentes.

De este modo, destacó la participación de Matías “@ScorpionProcs” Martínez, reciente campeón mundial de Mortal Kombat 1, quien fue una de las figuras más aplaudidas del evento.

Otro gran momento, fue la participación de las voces oficiales de League of Legends, Lucía Suárez (voz de Yunara) y Sergio Morel (voz de Xin Zhao), quienes llevaon a cabo presentaciones especiales, lecturas de cómics, sesiones de preguntas y respuestas y la firma de pósters exclusivos del videojuego.

Además, otra gran atracción del Festigame Caja Los Andes 2025 fue el videojuego Dying Light. Este estuvo en el Reino Subterra. De este modo, los presentes pudieron probar el juego y ser parte de actividades inspiradas en su universo.

Por otro lado, cientos de asistentes fueron parte del Bloque Versus, que contó con 72 desafíos con dinero en efectivo, en categorías como Fighting, Minecraft, Shooters y Fútbol.

Además, se realizaron las finales de Cosplay, K-Pop, Just Dance, Street Fighter 6 y EA Sports FC 26. Instancias en la que se demostró la pasión y el talento de la comunidad gamer.

El mundo Cosplay brilló y contó con los jurados @talicosplay, @maripicosplayer, @Ichiiball y @OpheliaCosplay, y cientos de asistentes sorprendieron con sus creativos trabajos.

Además, Festigame Caja Los Andes 2025 tuvo espacio para la música, con grandes actuaciones de Kanto, Michi Orquesta, Megaband, DJ Forero, Fabres, Jazztick, Pokerus Project y Miyancito

Gran respuesta del público

Rodrigo Escaff, Director de Contenidos de Festigame, valoró la respuesta de los asistentes e hizo un balance de cómo fue el evento.

«Tuvimos la asistencia de cerca de 10 mil personas que recorrieron los distintos espacios del Movistar Arena. Lo positivo fue que contamos con gran amplitud de espacios, lo que permitió distribuir al público y que pudieran disfrutar cómodamente de todas las experiencias.Esta edición nos deja muy felices. Ver el entusiasmo de los fanáticos, la energía en cada zona y la respuesta de las marcas y expositores confirma que Festigame sigue creciendo. Es una comunidad que vibra con el juego, la creatividad y la familia», indicó.

Tras 14 horas, de entretenimiento, Festigame Caja Los Andes, agradece a expositores, marcas, desarrolladores, invitados internacionales, medios de comunicación, Movistar Arena y al equipo de producción. Y a todos los asistentes que hicieron de esta edición un encuentro inolvidable.

Se espera que la próxima versión del evento cuente con nuevas sorpresas.

