«Fue una pesadilla»: Joven chilena se hizo viral en TikTok tras presenciar exorcismo
La joven relató una experiencia que vivió hace más de diez años en un convento, en el que presenció un exorcismo.
Recientemente, una joven chilena se hizo viral en TikTok tras dar a conocer un impactante y escalofriante relato sobre un exorcismo que presenció en un convento en el sur del país.
La joven en cuestión es @kami.gruiz, quien compartió diversos videos en la red social para contar su experiencia.
De acuerdo a sus palabras, esto inició en 2011, cuando tenía 18 años, y entró a un convento de claustro de monjas mexicanas.
«Mi ingreso al convento fue muy rápido y saltándose todos los protocolos, pero aun así al principio fue todo más o menos normal (…) pero luego todo se empieza a poner turbio porque me empezaron a pasar cosas paranormales», indicó
La joven dio a conocer que le tocaban la puerta de su habitación, siendo que al otro lado no había nadie. Además, indicó que sentía que alguien se sentaba sobre su cama.
Además, mencionó: «Todo, lejos de disminuir, fue aumentando cada vez peor. De día o de noche me pasaban cosas y yo no estaba en ningún momento tranquila. Sentía ruidos, escuchaba la voz de un hombre que hablaba otro idioma, se movían cosas en mi pieza«.
Impactante relato de joven que fue testigo de exorcismo
La joven mencionó que todo empeoró después de una advertencia que le hizo un sacerdote. «Él me dijo: ‘Lo que pasa es que te tengo que decir algo muy grave. Hay un demonio detrás tuyo, lo vi apenas llegué, pero tienes que estar tranquila porque puede molestarte, pero no entrar en ti, porque tienes un alma muy poderosa’«, indicó.
Frente a esto, el religioso volvió para hacer una bendición. Esta tuvo éxito, sin embargo, tras hacer una imposición de manos, notaron un comportamiento extraño de una monja.
«Ella se comenzó a desvanecer, cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, como una ‘U’, y empezó a hablar en otro idioma con voz de hombre», relató.
En este sentido, la joven mencionó que se llevó a cabo un exorcismo que duró cinco días.
«Fue una pesadilla, porque vi muchas cosas que yo no hubiese querido ver. La hermana se contorsionaba, era como que se le quebraran las articulaciones y sonaba como un crujido», mencionó.
La joven indicó que «la hermana pudo ser liberada». Además, reveló que abandonó el convento debido a que «no aguantaba más».
@kami.gruiz Story time en el convento (resumen)🗣️
