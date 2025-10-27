Julio César Rodríguez revela por qué decidió quedarse en CHV: «Tenía una oferta muy buena de…»

El 1 de julio, Chilevisión (CHV) anunció a Julio César Rodríguez como director de programación. Y antes de esto estuvo rumoreando que el animador habría recibido una oferta por pate de Mega.

En este sentido, se comentó mucho que el comunicador iba a llegar al canal ubicado en Vicuña Mackena y que se iba a sumar a Mucho Gusto con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler. De hecho, estos bromearon al respecto en diversas oportunidades.

Y recientemente, Julio César Rodríguez conversó con The Clinic sobre su nuevo cargo y la oferta que recibió de Mega.

Julio César Rodríguez revela por qué se quedó en CHV

Con respecto a por qué optó por quedarse en CHV, JC Rodríguez indicó: «Aceptar ser director de programación era aceptar un desafío de una épica, de un canal que quiero mucho, con gente con la que me relaciono desde hace muchos años».

«El canal tiene una vida interna que es muy particular, es bien distinto. Todos se conocen muy bien, como que está el pasilleo», agregó.

En este sentido, Julio César Rodríguez mencionó: «Yo tenía una oferta muy buena de Mega, que agradezco hasta hoy, porque me valoraba mucho. Ponía en perspectiva mi trabajo como animador. También como realizador, por mi trabajo con Yuly, mi canal de streaming. Y también como una persona que iba a opinar de televisión».

Sin embargo, el periodista dio a conocer que optó por quedarse en CHV debido a al cariño que le tiene a sus colegas y también el nuevo desafío que asumió.

«En la decisión final de quedarme operó este cariño por mis compañeros y por esta épica que podíamos tener. Tenía mucha fe en que le podíamos dar una impronta distinta al canal», señaló JC Rodríguez.

De acuerdo al popular animador, su objetivo es «generar contenidos que realmente hagan eco en la gente más sencilla de Chile».

«Creo que la televisión es para gente sencilla, y no hablo de plata. Me voy a pegar una pelada, pero con altura de miras. De repente, en la televisión, yo veo que hacer televisión es trabajar para las marcas, para los avisadores o para los gustos personales, que son mucho más sofisticados. Pero yo sí creo en una televisión con vocación popular, sencilla, entretenida, llena de color y que sea muy heterogénea. Teníamos, según los estudios que había en la mesa, un canal muy prestigioso», añadió Julio César Rodríguez.

