Julio César Rodríguez alza la voz y aclara quiebre con conocido influencer: «Uno tiene que estar preparado para inmadureces»
Julio César Rodríguez aclaró polémica con joven influencer, quien dio a conocer que tuvo unas diferencias con el periodista.
Recientemente, Julio César Rodríguez se refirió a unos polémicos dichos por parte Jorge Rivas, el ex Niño Poeta, quien se refirió a por qué no apareció más en el podcast «Seré Weón», el que se emite en canal de YouTube, Yuly.
Vale señalar que el adolescente estuvo participando por cerca de un año en el espacio. Sin embargo, dijo que no volvería a esta programa que es conducido por JC.
Resulta que en el Turno de Nicolás Copano, el ex Niño Poeta dio a conocer que habrían existido «situaciones bastante conflictivas».
«Creo que una de las razones por las cuales me fui, fue porque yo hablaba de política, tenía mi espacio, mucha gente me empezó a creer y de un día para otro me dijeron ‘oye, omitamos algunos detalles'», añadió Jorge Rivas.
Además, mencionó: «Tuvimos una conversación un poco áspera y dije: ‘¿sabes qué? me voy'».
Julio César Rodríguez responde a dichos de Jorge Rivas
Y cerca de una semana después de las palabras del ex Niño Poeta, en capítulo del podcast de este martes, Julio César Rodríguez se refirió al tema.
En este sentido, el rostro de CHV comenzó señalando que no entendía el enojo del estudiante. «Tengo las conversaciones de Whatsapp con él. Todas las últimas conversaciones», expresó.
Además, Felipe Cárdenas, coanimador del programa, señaló: «Lo último que había dicho es que quería volver».
Posteriormente, Julio César Rodríguez indicó que «a Niño Poeta le voy a conceder este desaire porque es menor de edad y porque, también, uno cuando trabaja con niños tiene que estar preparado para inmadureces».
Además, el reconocido periodista expresó: «Le queremos decir que él siempre ha tenido las puertas abiertas de este canal y que él decidió tomarse un tiempo».
En este contexto, Felipe Cárdenas indicó que «nunca» lo censuraron. En tanto, Julio César Rodríguez explicó por qué habrían recortado sus intervenciones. «O sea, ¡si no teníamos más tiempo, poh, hombre!», expresó.