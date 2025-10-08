¿Qué se sabe del estado de salud de Zion? El cantante sufrió grave accidente y fue hospitalizado de urgencia

Durante la jornada de este martes 7 de octubre, medios de Puerto Rico anunciaron que durante la tarde el popular cantante de reggaetón, Zion tuvo un accidente mientras está a bordo de una cuatrimoto.

Debido a estas lesiones, el artista ingresó de urgencia al Centro Médico de Río Piedras. Lugar en el que sigue hospitalizado.

Cabe destacar que el equipo de Zion compartió un comunicado en las redes sociales del cantante. De este modo, confirmaron el accidente e indicaron que «su condición médica continúa siendo reservada».

Detalles del estado de salud de Zion

Según han informado medios de Puerto Rico, Zion tuvo traumas que fueron clasificados como de cuidado.

Además, de acuerdo a lo informado por La Tercera, el doctor Isreal Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos del hospital, donde está internado el cantante, habría revelado que se encuentra estable dentro de la gravedad.

Sin embargo, el comunicado publicado en redes sociales indica que el pronóstico es reservado. Además, señala que están a la espera de nuevas actualizaciones, las que «serán comunicadas únicamente por medios oficiales».

Más sobre el cantante

Zion, de nombre real Félix Gerardo Ortiz Torres es un popular artista urbano puertorriqueño de 44 años.

Es cantante y compositor. Su carrera inició como solista a inicios de los 2000. Periodo en el que lanzó «Zun da da», el que sigue siendo muy escuchado hasta el día de hoy.

Posteriormente, junto a Gabriel Pizarro (Lennox» se juntaron y formaron el dúo Zion & Lennox, que cuenta con múltiples éxitos y colaboraciones con destacados artistas como Daddy Yankee, J Balvín y más.

Vale señalar que en 2018 estuvieron presentes en el Festival de Viña.

En tanto, durante el año pasado dieron a conocer su separación. Desde entonces cada uno sigue su carrera como solista.

