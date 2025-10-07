Ruidosa Fest 2025: apertura de puertas, ingreso, artistas y todo lo que debes saber del esperado evento

Durante este 11 y 12 de octubre se llevará a cabo el tan esperado Ruida Fest. Evento que se desarrollará en el Parque O’Higgins y estará cargado de música, cultura y comunidad.

Este festival está pensado para que asista toda la familia. Contará con espacios inclusivos, accesibles y múltiples experiencias que van mucho más allá del escenario principal.

Ruidosa Fest tendrá a más de 20 artistas, dos escenarios y Stand Up. Mon Laferte, Myriam Hernández, la rapera Villano Antillano y la argentina Ms Nina. Además, se suman importantes artistas figuras chilena Akriilla; Javiera Mena; CAMI; Princesa Alba;; Nicole; Paula Rivas; Karla Grunewaldt; Fran Maira; Chini.png; Masquemusica; Supernova; Laia; Catalina y las bordadoras de oro; Nekki, Javiera Electra, Daniela Millaleo y Entremares.

A todas ellas se les suma la fundadora del evento, Francisca Valenzuela y las humoristas Paloma Salas y Pamela Leiva.

Todo lo que debes saber de Ruidosa Fest

La apertura de puertas será a las 11:00 horas. Vale señalar que el ingreso es por Av. Rondizzoni, Parque O’Higgins.

En el caso de quienes adquirieron el ticket por un día, deben mostrar e-ticket digital al ingreso.

En tanto, aquellos que tienen el abono de dos días, el primer día deben mostrar el e-ticket y cédula de identidad. Mientras que el segundo solamente la cédula.

Vale señalar que Ruidosa Fest contará con un plan integral de accesibilidad que contempla punto de información y acreditación, zona preferencial para personas con movilidad reducida, intérpretes de lengua de señas charlas y paneles, zona de contención para personas neurodivergentes y señalética inclusiva con accesos adaptados y baños accesibles.

Además, hará zona de lactancia y espacios segura para disfrutar con la familia.

Ruidosa Market

Se trata de un espacio para conocer iniciativas locales, pymes y organizaciones que promueven el cambio. Acá a participarán proyectos como Hambre Hambre Hambre, La Tienda Nacional, Catalonia, My Kit, entre otras. Además, ONG como Amnistía Internacional, Comunidad Mujer, Corporación Humanas, Tremendas y Rebelión del Cuerpo.

La Picá Ruidosa

zona de foodtrucks con opciones para todos: Rustic Burger, MR Tex, Barbas Vegan, Sushi Hai, Di Sapore Pizzería y más.

«Voces del Pacífico» (INJUV)

Galería biográfica y fotográfica de 112 lideresas de Chile, Perú, Colombia y México, creada por jóvenes voluntarias, que muestra la lucha de las mujeres en los últimos 50 años.

Activaciones:

Distintas marcar, contarán con experiencias que harán más gratas ambas jornadas del Ruidosa Fest. Habrá un punto instagrameable, lleno de color, además de carga de celulares. A esto se le suma zonas de descanso para disfrutar cómodamente en familia. El evento también contará con un stand de maquillaje para brillar en esta versión del Festival.

Vale señalar que todavía quedan entradas disponibles, las que se pueden adquirir a través de Puntoticket.