Corte Suprema de Estados Unidos terminó con el caso de Mane Swett por recuperar a su hijo: esta fue la dolorosa respuesta que recibió la actriz

Tras una larga lucha judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos le puso fin al caso de la actriz chilena Mane Swett, quien recibió una dura noticia.

Resulta que la Corte Suprema optó por no acoger la solicitud presentada por su defensa. De este modo, le puso fin a la lucha judicial contra su expareja John Bowe, por la custodia de su hijo.

Vale señalar que el problema para la actriz comenzó a fines del 2022. Periodo en el que su hijo viajo a Estados Unidos para disfrutar de las fiestas junto a su padre, sin embargo, no volvió al país.

De este modo, Mane Swett empezó a llevar a cabo procesos legales. Sin embargo, los tribunales de Estados Unidos no le dieron la razón.

La Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York dictó la primera sentencia en contra de la actriz chilena, al concluir que el menor estaba “asentado” en Estados Unidos después de un año de residencia. Luego, la actriz tuvo una segunda derrota en la Corte de Apelaciones. Y ahora la Corte Suprema optó por no acoger la solicitud de la actriz, lo que le puso fin a la esperanza de la intérprete.

De este modo, Mane Sweet no podrá traer de vuelta a su retoño a Chile.

El complejo momento que vive Mane Swett

Ya terminó el proceso legal y Mane Swett pasa un complicado momento. Su hijo, quien tiene 13 años de edad, quedó bajo la custodia de John Bowe. De este modo, la actriz solamente puede ir a verlo a Estados Unidos cumpliendo las condiciones de la justicia de dicho país.

Vale señalar que en una de las apelaciones, la defensa de la actriz chilena señaló: «El comportamiento del menor, tras la retención ilícita, reflejó aún más el grado de influencia indebida. Su relación con su madre se volvió distante y hostil».

En este sentido, según consignó ADN, también indicaron que «rechazó el afecto físico de su madre y expresó su enojo por el litigio. Su otrora estrecha relación con su hijo ha sido reemplazada por silencio y distanciamiento, todo siguiendo un patrón de manipulación».

Es importante recordar que luego de la separación en 2013, Mane Sweet se quedó con la custodia del menor. Sin embargo, esto cambió en 2023.