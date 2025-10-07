El motivo detrás de la ausencia de Rodrigo Salinas en el Tiny Desk de 31 Minutos

Este lunes, 31 Minutos dio mucho que hablar por debutar al destacado Tiny Desk de NPR. De este modo, el querido programa chileno cautivó al público internacional con su música, humor, mensajes y nostalgia.

Sin embargo, dentro de todo esto hubo una ausencia que sorprendió a más de alguno. Hablamos de la de Rodrigo Salinas, quien interpretó a conocidos personajes como Juanín Juan Harry y Mario Hugo.

En este sentido, el mismo humorista aclaró la situación en conversación con su colega Fabrizio Copano.

De este modo, mencionó en modo de broma que «todos saben que me echaron por ordinario, soy muy cuma para eso».

En este contexto, Rodrigo Salinas señaló que su estilo no era acorde con a la línea del programa. El humorista indicó que hizo el «curso con Don Carter» y que ahí «se le pasó la mano».

31 Minutos cautivó con su Tiny Desk

31 Minutos viajó durante el último fin de semana de septiembre a Estados Unidos. Mientras que el 29 de septiembre grabaron su sesión del icónico espacio.

Vale señalar que los ensayos los llevaron a cabo en un galpón en Santiago, el que fue adaptado inspirado en el formato del icónico espacio.

La sesión de 31 Minutos en el Tiny Desk se da en el marco de «El Tinky Takeover» que celebra el Mes de la Música Latina.

Cabe destacar que en poco más de un día, este episodio del icónico programa ya suma más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

El capítulo dura un poco más de 20 minutos y cuenta con las siguientes canciones «Mi Equilibrio Espiritual», «Bailan sin Cesar», «Objeción Denegada», «Calurosa Navidad», «Mi Muñeca me Habló», Arwrarwrirwrarwro y «Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)».

