Calor en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló el día de la semana en que se esperan 30 grados en Santiago

Estamos en pleno periodo de primavera y ya se siente el calor en la Región Metropolitana. En este sentido, en la mañana de este martes, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital del país.

De este modo, la especialista dio a conocer el día de esta semana en que se esperan 30 grados en Santiago.

Calor en la Región Metropolitana: ¿Qué día se desarrollarán sobre 30 grados en Santiago?

La meteoróloga de CHV dio a conocer que para la jornada de mañana, miércoles 8 de octubre, se espera Calor en la Región Metropolitana. En concreto, la temperatura máxima llegaría a 30 grados.

Por otro lado, con respecto al jueves 9 de octubre, la especialista indicó que la temperatura más alta llegaría a 28 grados y la más baja a 7.

«Vamos a tener un cielo parcial, pero con temperaturas de todas maneras bastante cómodas», mencionó Allison Göhler.

Por otro lado, para el viernes 10 de octubre, se espera que la máxima sea de 24 grados.

Además, la meteoróloga de CHV indicó durante el sábado «podríamos tener tan solo 22 grados con un cielo un poquito más nublado».

En tanto, con respecto a que durante dicho día se registre lluvia en Santiago, Allison Göhler señaló: «Gotitas se ven solo en zonas altas, en la cordillera hasta el momento para el día sábado».

«No se ven todavía que bajen a la superficie, pero vamos a estar atentos a ver qué pasa con esa perturbación que va a llegar el día sábado para las zonas altas«, agregó la especialista.

De este modo, se recomienda estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago para saber si es que se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana durante el sábado de esta semana.

